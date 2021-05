Non è l’Arena, del 2 maggio 2021: ospite di stasera tra gli altri…, il giornalista Michele Santoro

Continua a far parlare il video di Beppe Grillo e il processo al figlio Ciro per stupro di gruppo insieme ai suoi amici. Sarà un tema centrale anche nel nuovo appuntamento in compagnia di Non è l’Arena del 2 maggio.

Il talk show di Massimo Giletti è tornato in onda in prima serata su La7 con tanti ospiti, rivelazioni e inchieste per occuparsi anche di emergenza coronavirus in Italia, con particolare attenzione alla crisi economica, il tema delle riaperture e la sempre non facile campagna vaccinale. L’appuntamento quindi, è iniziato alle ore 20:30 circa di domenica sera. La puntata sarà come di consueto visibile anche in diretta streaming sul sito ufficiale www.la7.it.

Tiene ancora banco il caso di Ciro Grillo, figlio di Beppe, leader del Movimento 5 Stelle, che rischia di andare in carcere con l’accusa di stupro di gruppo ai danni di due giovani studentesse milanesi, due anni fa. Molte le novità sull’inchiesta della Procura di Tempio Pausania che accusa di violenza sessuale il figlio Ciro e i suoi tre amici. Papà Beppe è stato molto criticato per essersi esposto in prima linea, proprio per amore del figlio, con un video pubblicato sui social che si è rivelato un boomerang sul piano d’immagine. In studio Vittorio Sgarbi, Sandra Amurri, Luca Telese, Stefania Andreoli e Eva Dal Canto.

Mafia: Giletti intervista Michele Santoro

Tornato in tv in settimana proprio su La7, ospite di uno speciale di Enrico Mentana, nuova presenza televisiva di Michele Santoro, che sarà intervistato da Massimo Giletti, dopo le polemiche e il dibattito scaturiti dalle rivelazioni del mafioso Maurizio Avola sulle stragi di Capaci e Via D’Amelio, contenute nel suo nuovo libro “Nient’altro che la verità”.

Sempre centrale nel programma di Giletti la situazione #Coronavirus in Italia. Anche se lentamente i numeri stanno scendendo, il Governo ha previsto delle riaperture, cominciare lunedì scorso in zona gialla. Le telecamere di Non è l’Arena, da Firenze e Cesenatico, continueranno a raccontare le proteste di molti ristoratori contro alcune scelte fatte dal governo come il coprifuoco alle 22, il pass vaccinale e le isole Covid-free. Per il dibattito in studio Vauro, Alessandro Cecchi Paone, Andrea Romano e Daniela Santanchè. E poi le difficoltà nella campagna vaccinale, sempre accese le luci sulla Calabria, dove la sanità regionale è commissariata, Si parlerà anche del buco di bilancio dell’Asp di Cosenza. Se parlerà con Luigi De Magistris, Pierpaolo Sileri, Nicola Morra e Lino Polimeni.