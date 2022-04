“Non è stato facile il periodo della pandemia… figuriamoci girare un video che ne parlasse… ho cercato di trattare l’argomento con la giusta delicatezza e nel rispetto di chi per colpa di questa sciagura non c è più” [Video]

AD EVIDENZIARLO SULLA SUA PAGINA FACEBOOK, DOPO LE 10.15 DI OGGI 8 APRILE 2022, E' STATO IL FILM-MAKER DI MESSINA EZIO COSENZA PER DESCRIVERE IL PROPRIO CORTOMETRAGGIO CHE HA COME TITOLO... -MISS.INA: LOCKDOWN-

“Non è stato facile il periodo della pandemia… figuriamoci girare un video che ne parlasse… ho cercato di trattare l’argomento con la giusta delicatezza e nel rispetto di chi per colpa di questa sciagura non c è più”. Lo ha evidenziato sulla sua Pagina Facebook, dopo le 10.15 di oggi 8 aprile 2022 il film-maker di Messina Ezio Cosenza per descrivere il proprio cortometraggio che ha come titolo… -Miss.ina: lockdown-!

Cosenza ha aggiunto: “dedico questo video a tutti i messinesi ai quali il covid ha stravolto la vita. Sono sicuro che la propria pace interiore arriverà”.

Per concludere Cosenza ha sottolineato…, ringrazio tutti coloro (grazie ai quali il video è on line) che mi hanno sostenuto in questo progetto: “Sabrina Insinga, Francesco Tirrito, Davide Scimone, Fabrizio FT Gandolfi, Mario Di Pietro, Alessandro Denaro, Salvatore Nocera”.