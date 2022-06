“Non guardate assolutamente questo video: https://youtu.be/5DWUikjLppY” [Filmato]

“Non guardate assolutamente questo video: https://youtu.be/5DWUikjLppY”. Lo ha scritto oggi, sulla sua Pagina Facebook, Francesco Carbone il presidente dell’Associazione di promozione sociale Governo del Popolo costituita nel luglio del 2018 in Provincia di Palermo.

Ha aggiunto Carbone: “non visionate assolutamente la descrizione e i link in descrizione. Non condividete assolutamente il video in quanto potreste svegliarvi dal sonno profondo in cui siete sprofondati grazie ai manipolatori di Regime e coloro che si spacciano per AntiRegime”.

Ancora ha aggiunto Carbone: “non visionate assolutamente questo link, vi verrebbe voglia di chiedermi il PDF per svegliare e informare il più possibile i cittadini dormienti in tutta Italia… https://www.sovranitapopolare.org/…/magistratura…/”!

Infine ha concluso così Carbone: “non svegliate le masse, potrebbero creare gravi danni al Regime e tutti coloro che si stanno arricchendo spacciandosi per AntiRegime. Buon Riposo donate loro…”!