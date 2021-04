DURANTE UN SERVIZIO DI CONTROLLO, I MILITARI LO AVEVANO VISTO USCIRE DALLA PROPRIA PALAZZINA PER ENTRARE IN UNA LIMITROFA

Non ha commesso alcun reato un giovanissimo di Reggio Calabria, appena 20 anni già agli arresti domiciliari per reati di droga, che stamattina è stato assolto da tutte le accuse dal Tribunale che l’ha giudicato nella direttissima dopo il provvedimento cautelare adottato ieri dai Carabinieri che lo avevano beccato fuori dalla propria abitazione a Catona. Durante un servizio di pattugliamento del territorio e di controllo della mobilità dei soggetti sottoposti ai domiciliari per misure cautelari e ai Covid-positivi in isolamento fiduciario, i militari hanno visto il giovane uscire dalla propria palazzina ed entrare in una limitrofa.

I carabinieri hanno fatto irruzione e hanno fermato l’uomo per evasione. Il giovane, però, si è difeso spiegando che alla compagna incinta serviva un farmaco ed era andato a procurarselo a casa della sorella. Effettivamente la compagna del 20enne è in gravidanza, e il 20enne è entrato nella palazzina in cui risiede la sorella.

Così, assistito dagli avvocati difensori Mariateresa e Demetrio Pratticò, al giovane non è stata applicata la misura richiesta dall’ufficio della Procura, quella degli arresti domiciliari ulteriori, ed è stata invece accolta la richiesta della difesa, di non applicazione di alcuna misura (neppure quella detentiva). Il processo odierno, semère a seguito della richiesta del collegio difensivo di termine a difesa, è stato differito ad altra data.