“Non ho chiesto scusa a nessuno: Preciso che quanto riportato da Gasud non corrisponde a quanto accaduto… al processo mi difenderò dimostrando le provocazioni ricevute sia nel 2021 sia nel 2022 con tanto di diffamazioni personali e familiari” [Video]

LO EVIDENZIA IN UN POST PUBBLICATO DOPO LE ORE 15.00 ODIERNE, SUI SUOI OMONIMI PROFILI FACEBOOK L'AVVOCATO ED EX CONSIGLIERE COMUNALE DI MESSINA, SALVATORE SORBELLO

“Non ho chiesto scusa a nessuno: Preciso che quanto riportato da Gasud non corrisponde a quanto accaduto… al processo mi difenderò dimostrando le provocazioni ricevute sia nel 2021 sia nel 2022 con tanto di diffamazioni personali e familiari”. Lo evidenzia in un Post pubblicato dopo le ore 15.00 odierne, sui suoi omonimi Profili Facebook l’avvocato ed ex consigliere comunale di Messina, Salvatore Sorbello.

Sorbello conclude: “grazie a Dio non ho bisogno di politicanti da 4 soldi per andare avanti, ma vivo del mio umile lavoro che non permetterò a nessuno di portarmi via. Auguri a tutti, la mia attività politica finisce qui. Ho visto già abbastanza. Sono nauseato”.