A SCRIVERLO IERI IN UN POST PUBBLICATO SU FACEBOOK, E' STATO FRANCO DE DOMENICO, SEGRETARIO DEL PARTITO DEMOCRATICO DI MESSINA E CANDIDATO SINDACO DEL CENTROSINISTRA MESSINESE ALLE ELEZIONI DEL 12 GIUGNO, COMMENTANDO IL TRANSITO AL GRUPPO MISTO DEL CONSIGLIO COMUNALE DI PALAZZO ZANCA AVVENUTO IL 13 LUGLIO 2022 DA PARTE DELLA DIRIGENTE DELL'UFFICIO DI COLLOCAMENTO DI VIA DOGALI, CANDIDATA NELLA LISTA COLLEGATA ALLO STESSO EX PARLAMENTARE DELL'ASSEMBLEA REGIONALE SICILIANA

“Non ho mai sopportato i voltagabbana, ma sono dispiaciuto soprattutto per i 23mila messinesi che mi hanno votato e per i 30 non eletti della mia lista che con i loro voti hanno contribuito all’elezione di Concetta Buonocore”. Lo ha detto ieri in un Post pubblicato su Facebook, Franco De Domenico, segretario del Partito Democratico di Messina e candidato sindaco del centrosinistra messinese alle Elezioni del 12 giugno commentando il transito al Gruppo Misto del Consiglio Comunale di Palazzo Zanca avvenuto il 13 luglio 2022 da parte della dirigente dell’Ufficio di Collocamento di via Dogali candidata nelle Lista collegata allo stesso ex parlamentare dell’Assemblea regionale siciliana.

De Domenico ha aggiunto: “in questi casi bisognerebbe avere la dignità di dire che si cambia schieramento per un proprio interesse e non arrampicarsi sugli specchi di farneticanti macchinazioni. Una volta per coerenza ci si dimetteva. Oggi purtroppo è utopia. Forse Concetta Buonocore non ha ancora digerito la mia scelta di non usare una demagogia populista e di non ingannare gli elettori con promesse irrealizzabili. In questa prospettiva si troverà benissimo con i suoi nuovi compagni di viaggio”.