Non riesce l’impresa alla Desi Shipping Akademia Messina che, in casa di Soverato, mette paura alle padrone di casa portandosi fino al 2-1, ma poi deve subire il veemente ritorno delle ragazze di Coach Chiappini e subire la sconfitta, resa meno amara dal primo punto della stagione portato a casa. Partita determinata delle ragazze di Coach Breviglieri, che ci mettono anima e cuore e fanno sperare i tifosi messinesi, salvo poi cedere un pò nella seconda parte del match.

La nota positiva è data dal fatto che, comunque, Akademia ha dimostrato di poter dire la sua in questo campionato, oltre al fatto di aver conquistato il suo primo storico punto in Serie A2. Ottime prestazioni di Martilotti e Pertens, cosi come grande prova in mezzo al campo della Faraone.

Questi i rispettivi starting six. Per Volley Soverato diagonale palleggiatore-opposto con Malinov e Korhonen, Cecchi-Pomili la coppia centrale, Schwan e capitan Giugovaz le centrali. Libero Federca Ferrario. Risponde Akademia con Muzi-Varaldo nella diagonale palleggiatore-opposto, Martilotti e Pertens sono le schiacciatrici mentre coppia centrale con Catania-Composto. Il libero è Giorgia Faraone.

Nel primo set parte bene la squadra ospite che, dopo un’iniziale vantaggio delle calabresi, riesce a portarsi avanti fino anche al +4. La squadra di casa si affida molto spesso alla finalndese Korhonen che riesce a rendersi sempre pericolosa ed a guidare le sue anche nei momenti più complicati. Nella prima parte del set, dopo un batti e ribatti tra le due formazioni, Messina riesce a trovare un primo allungo con la Composto e la Varaldo (3-6). La squadra di casa tenta di ricucire lo strappo ma Akademia si porta anche sul momentaneo +4 che costringe Coach Chiappini a spendere il suo primo time out (7-11). Strigliata che trova l’effetto desiderato: prima Giiugovaz e poi Korhonen accorciano. Soverato ne fa altri due di fila e trova l’11 pari. Questa volta è Coch Breviglieri che tenta la carta del time out. Al reintro e campo il nuovo inseguirsi delle sue squadre dura poco: la squadra di casa trova un buon break e si porta avanti di 2, ma la Composto accorcia sul 18-17. Ancora una volta Soverato allunga e si porta fino al pericolo +3 che, nuovamente, porta il Coach messinese al time out (20-17). La Pertens interrompe l’allungo delle ragazze di casa ma, ancora una volta la Korhonen sale in cattedra e sporna le sue fino al 24-18. La Martilotti annulla il primo set point alla squadra di casa ma, nell’azione successiva, Soverato riesce a chiudere sul 25-19.

Anche nel secondo set Messina parte bene ma, a differenza del primo game, questa volta riesce a rispondere ai tentativi di rimonta di Malinov e compagne e rimane avanti. Le calabresi approfittano di qualche errore di troppo in battuta di Muzi e compagne e riescono a portarsi sul 7-7. La partita allora procede per alcune fasi punto a punto ed il pubblico di casa si accende, offrendo un grande spettacolo sugli spalti e spingendo le padrone di casa. La numero 6 di Akademia piazza un diagonale preciso che da il là al nuovo allungo ospite (9-12) e costringe Coach Chiappini al time out. Anche al rientro in campo, però, la Martilotti continua a macinare punti e mette a terra l’ace del +4. Soverato tenta di ricucire lo strappo e si porta fino al -2, subito traformato in un nuovo +4 per le ospiti grazie alla Pertens (14-18), che vale il nuovo time out di casa. Finale di set tiratissimo, con scambi molto lunghi e con entrambe le squadre determinate a portare a casa il punto. Messina riesce a rimanere avanti di 3 (19-22) e Coach Breviglieri si affida anche ai centimetri della Ebatombo. La Schwan toglie le castagne dal fuoco per le sue ma risponde subito la francese, che replica con un muro importantissimo che vale il set point per Messina. Soverato trova due punti che costringono il Coach ospite al time out e, al rientro in campo, la Composto chiude il set in favore della Desi Shipping (22-25).

Sull’1-1 nel conteggio dei set, Akademia prende consapevolezza nei propri mezzi e gioca con grande determinazione il terzo set. Dopo una prima fase di punto a punto, segnata da diversi errori da entrambe le parti. Superata la metà del set, però, Soverato riesce a piazzare un importante break di 3-0 che porta la squadra di casa sul 17-14 e costringe Coach Breviglieri al time out. La Varaldo al rientro in campo trova il mani-fuori che suona la carica e da il là al break delle sue che vale addirittura il sorpasso (17-18). Coach Chiappini è costretto a richiamare le sue nel tentativo di interrompere la striscia positiva delle ospiti, ma ancora la Varaldo trova i punti importanti e fa +2. La Desi riesce a scappare e si porta anche sul +3 (18-21), che determina il nuovo time out ospite. Al rientro in campo il muro della Giugovaz interrompe il digiuno della squadra di casa, mentre Coach Breviglieri tenta la carta di Sara Ciancio in campo al posto della Pertens. Le calabresi, con grande grinta, tentano di ricucire il gap e riescono a portarsi anche sul perisoloso -1 con la Schwan (22-23). Nel finale incandescente del set la Korhonen trova il jolly e piazza il punto del 24-24 che porta le due squadre all’extra set. La squadra di casa riesce ad annullare tre set point alle ospiti ma, alla fine, arriva la vittoria per Messina con il finale di 28-26 che vale il primo punto in Serie A2 per Akademia.

Nonostante il vantaggio, nel quarto set la squadra ospite non riesce a trovare l’entusiasmo giusto per capitalizzare gli sforzi e, al contrario, patisce il ritorno determinato della squadra di casa, spinta da un pubblico rumorosissimo. ne viene fuoir un set da dimenticare per Messina, con Soverato che allunga subito sul +4 e costringe Coach Breviglieri al time out (6-2). Con un buon turno in battuta della Giugovaz, però, le calabresi non si fermano ed allungano fino al +6. Akadmeia tenta una timida reazione ma le ragazze di Chiappini appaiono più in palla e, a metà set, si trovano al +10 (17-7) che determina il nuovo time out ospite. Breviglieri tenta anche il cambio in cabina di regia, con la Brandi al posto della Muzi, ma il set appare ormai incanalato verso la vittoria per Soverato che, alla fine, pareggia i giochi con il parziale di 25-12 e porta l’incontro al tie break. Inizio terribile anche nel quinto set per la Desi Shipping. Ottimo turno in battuta della Schwan e 4-0 per Soverato. Coach Breviglieri richiama le sue in panchina e riesce a scuotere le sue, che accorciano fino al momentaneo -1 della Pertens (6-5). Pronta la risposta di Pomili ed allungo per le padrone di casa sul nuovo +4 con il doppio ace della Giugovaz. Il secondo time out del Coach ospite (9-5) non è sufficiente per interrompere la corsa di Soverato che ne piazza altri due e si porta fino al largo +6 (11-6). La Desi Shipping tenta di rimettersi in carreggiata ma le padrone di casa appaiono più in palla e chiudono con sicurezza anche il quinto set, che vale il 3-2 finale (15-10)

“Peccato per la sconfitta – cosi il libero di Akademia, Giorgia Faraone, nel post partita – ma abbiamo dimostrato di esserci, disputando una buona gara su un campo non facile e contro una squadra che, come noi, non molla mai. Sono fiduciosa per il futuro”.

TUTTI I DETTAGLI DELL’INCONTRO: