Non si ferma il cammino di Cateno De Luca in Sicilia: partito da Messina lo scorso 20 luglio, il leader di Sicilia Vera, candidato alla presidenza della regione Siciliana per le prossime elezioni regionali farà tappa, giovedì 28 luglio nel Palermitano. Il nono giorno del suo cammino prevede alle 11.30 una sosta a piazza Matrice a Casteldaccia dove presenterà il 9° punto programmatico. La sera invece comizio-concerto in programma a Bagheria.

Il programma di giovedì 28 luglio

Di seguito le tappe giornata: