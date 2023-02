Articolo…, tratto da… www.notizie.it!

Non sono passate che poche ore da quando, al largo delle coste della Calabria, si è consumata la tragedia nella quale decine di migranti hanno perso la vita. Anche la presidente della Commissione Europea Ursula Von der Leyen ha espresso il suo dolore per quanto avvenuto: “La conseguente perdita di vite umane di migranti innocenti è una tragedia”, è quanto ha dichiarato.

Naufragio migranti, la reazione di Ursula Von der Leyen

Attraverso un post su Twitter, la presidente della Commissione Europea ha affermato: “Sono profondamente addolorata per il terribile naufragio al largo delle coste della Calabria. La conseguente perdita di vite umane di migranti innocenti è una tragedia. Tutti insieme dobbiamo raddoppiare i nostri sforzi per il Patto sulla Migrazione e l’Asilo e per il Piano d’azione sul Mediterraneo centrale”.

Roberta Metsola: “Questa tragedia mi lascia arrabbiata e affranta”

Così invece la presidente del Parlamento Europeo Roberta Metsola: “La tragedia al largo di Crotone mi lascia arrabbiata e affranta. Un altro naufragio ha tolto la vita a bambini, donne, uomini. Gli Stati membri devono farsi avanti e trovare un modo per andare avanti. Ora. L’UE ha bisogno di norme comuni e aggiornate che ci consentano di affrontare le sfide della migrazione. Ci sono piani sul tavolo per aggiornare e riformare le norme europee in materia di asilo e migrazione. Gli Stati membri non dovrebbero lasciarli lì. Possiamo essere equi e umani con chi ha bisogno di protezione, fermi con chi non lo è e forti contro i trafficanti che sfruttano i più vulnerabili”.

Fermata la persona sospettata di essere lo scafista

Nel frattempo – riporta la Repubblica – è stata fermata la persona sospettata di essere lo scafista dell’imbarcazione naufragata. La persona in questione sarebbe un cittadino turco. Oltre a ciò è stato rinvenuto tra i relitti anche il documento di un’altra persona. Non è chiaro quale sia la posizione di quest’ultima. Potrebbe essere scappato o una delle persone disperse o ancora una vittima.