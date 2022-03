HA SCRITTO COSI', IERI 22 MARZO 2022 SU FACEBOOK, SANTI DANIELE ZUCCARELLO, IL COMMERCIALISTA, ATTIVISTA ED EX CONSIGLIERE COMUNALE #MESSINESE... PER PRESENTARE LA SUA INIZIATIVA RIGUARDANTE L'ASSOCIAZIONE 'FUTURO TRASPARENZA LIBERTA' (DA LUI PRESIEDUTA)... IN PREVISIONE DELL'APPUNTAMENTO PREVISTO IL 9 APRILE NEL CAPOLUOGO SICILIANO ALLE ORE 16:00 PRESSO 'PALAZZO LEONE' DI VIA LINCOLN, 48

Non vogliamo più restare a guardare dalla finestra: “Chi ha voglia di unirsi a noi in Sicilia e nelle città di Palermo e Messina mi contatti per scendere in campo”. Così ha scritto ieri 22 marzo 2022 su Facebook, Santi Daniele Zuccarello, il commercialista, attivista ed ex consigliere comunale #messinese… per presentare la sua iniziativa riguardante l’Associazione ‘Futuro Trasparenza Libertà’ (da lui presieduta)… in previsione dell’appuntamento previsto il 9 aprile nel capoluogo siciliano alle ore 16:00 presso ‘Palazzo Leone’ di via Lincoln, 48.

Zuccarello ha poi concluso in tal modo: “il sindaco sarà comunicato prossimamente in conferenza stampa. Tolgo a tutti il dubbio sulla mia persona, io ho costruito un progetto che stiamo portando avanti con passione e ardore”.

“#senzacompromessi”!