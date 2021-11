POCHI GIORNI FA, UNA GIOVANE VIBONESE È FINITA NELLA TRAPPOLA DI UN CINQUANTENNE SICILIANO PRONTAMENTE INDIVIDUATO E DENUNCIATO DAI POLIZIOTTI DELLA SQUADRA VOLANTI, PER IL REATO DI #TRUFFA

Numerose sono le segnalazioni che l’Ufficio denunce della Questura di #Vibo Valentia riceve in relazione alle insidie che si nascondono durante la navigazione su internet.

Pochi giorni fa, una giovane vibonese è finita nella trappola di un cinquantenne siciliano, prontamente individuato e denunciato dai poliziotti della Squadra Volante per il reato di #truffa. Il raggiro è consistito nella promessa di vendita di uno smartphone di ultima generazione a prezzi competitivi, comparso in un sito di annunci, che ha spinto la ragazza a perfezionare l’acquisto. Solo dopo aver pagato, la giovane ha capito di essere stata truffata, poiché il telefonino, nonostante i numerosi solleciti, non è mai giunto nelle sue mani.

Pertanto, ha deciso di rivolgersi alla Polizia di Stato e le indagini hanno consentito di denunciare il responsabile della falsa vendita.

