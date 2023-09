LA STRUTTURA SU CUI STAVA LAVORANDO SI TROVAVA IN UNA PROPRIETÀ PRIVATA NELLA ZONA CHE CONFINA CON VALDINA

Nuova tragedia sul lavoro in Sicilia: nel pomeriggio a Scala Torregrotta, nel Messinese, un 50enne, M. T., è precipitato da un ponteggio morendo sul colpo. La struttura su cui stava lavorando si trovava in una proprietà privata nella zona che confina con Valdina.

Dopo l’allarme, sono arrivati sul posto i sanitari del 118 che però non hanno potuto far altro che costatare il decesso dell’uomo. Il violentissimo impatto col suolo non gli ha lasciato scampo ed è morto sul colpo.

I carabinieri sul luogo, indagini in corso

Anche i carabinieri sono sul luogo della tragedia. I militari dell’arma hanno effettuato i rilievi del caso per ricostruire la dinamica dell’incidente. Sono dunque in corso le indagini e gli accertamenti sulla situazione lavorativa dell’operaio…, bisognerà verificare la presenza o meno di tutti i requisiti di sicurezza.

