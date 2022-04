Nuovi guai…, per il cantante catanese Alessio Ossino

E' PREVISTO AL TRIBUNALE DI PIAZZA GIOVANNI VERGA A CATANIA..., NEL CORSO DELLA MATTINATA DI OGGI 8 APRILE 2022, L'INIZIO DI UN PROCESSO NEL QUALE IL MUSICISTA E' IMPUTATO IN QUANTO SECONDO GLI INQUIRENTI SAREBBE STATO IL COMPLICE DI ALCUNI ORGANIZZATORI DI UN CONCERTO ABUSIVO CHE SI SVOLSE NEGLI ANNI SCORSI NELLA CITTA' ETNEA

“A giorni inizia un Processo a carico di Alessio Ossino, cantante neo melodico molto conosciuto a Catania. Dimostreremo nel dibattimento che Ossino non ha commesso alcun reato, anzi è stato invitato per sostenere un bambino che aveva subito un incidente e che era un suo fan”. Lo ha riferito in un comunicato delle scorse ore, l’avvocato Monica Catalano legale del musicista etneo.

L’avvocato Catalano ha concluso così: “non è coinvolto nell’organizzazione di alcun concerto né, tanto meno, nei fuochi d’artificio. Il Processo sono certa ci darà ragione. Processo che inizierà venerdì 8 aprile”.