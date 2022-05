Nuovo appuntamento con Francesca Fialdini e il suo programma “Da Noi…A Ruota Libera”, in onda domenica 29 maggio alle 17.20 su Rai1.

La conduttrice avrà come ospiti Max Giusti – pronto a tornare su Rai 2 con “Boss in Incognito” – e Antonella Elia. Ci saranno, inoltre, Roberta Capua, che ritorna alla guida di “Estate in diretta”, e Massimiliano Ossini, nuovo volto estivo di “Unomattina”.