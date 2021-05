Nuovo appuntamento domenica 9 maggio 2021, con “Non è l’Arena” il programma di Massimo Giletti in onda in diretta alle 20.30 su La7.

Dopo il caso Palamara una nuova bufera sta scuotendo il modo della magistratura: è la vicenda dei verbali di Piero Amara, ex avvocato esterno di Eni, che racconta di una presunta loggia massonica “Ungheria”. Un magistrato indagato, Paolo Storari. Un altro, Piercamillo Davigo, sentito come testimone. Quattro le Procure al lavoro e tanti gli interrogativi. Se ne parlerà con Luca Palamara, Paolo Mieli e Sandra Amurri. Tra gli ospiti il presidente della commissione antimafia Nicola Morra, anche lui a conoscenza del dossier di Amara.

Tra i temi centrali della puntata la situazione drammatica della sanità calabrese e il dissesto finanziario dell’Azienda sanitaria di Cosenza, uno dei simboli della malagestione politica della regione. Com’è stato possibile arrivare a questo punto? Di chi sono le responsabilità? Collegamento in diretta dalla piazza di Cosenza. Per i dibattito in studio Luigi De Magistris, Dina Lauricella, Nicola Morra e Lino Polimeni. Tra gli ospiti anche le Fem.in. un collettivo di sole donne che da mesi denuncia le carenze del sistema sanitario calabrese.

Caso Grillo: nuovi elementi e racconti si aggiungono al quadro dell’inchiesta della Procura di Tempio Pausaniache accusa di violenza sessuale il figlio Ciro e i suoi tre amici nei conforti di due giovani studentesse milanesi. In studio Nunzia De Girolamo, Luca Telese, Francesco Borgonovo, Stefania Andreoli e Paolo Reale.

Infine un viaggio per indagare i legami tra musica e criminalità. Filmati e immagini ci racconteranno come la musica a volte è stata usata per veicolare anche un certo tipo di cultura criminale… lo scopriremo con Nello Trocchia e Daniele Piervincenzi.