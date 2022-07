Nuovo innesto per la Desi Shipping Akademia Sant’Anna che, dopo la conferma di Ambra Composto e l’annuncio nei giorni scorsi di aver ingaggiato Greta Catania, completa definitivamente il reparto centrali ufficializzando l’innesto di Valentina Mearini.

Toscana (di Sansepolcro), classe 1994, per la Mearini si tratterà della sua prima esperienza in Serie A2, così come della sua prima volta in Sicilia, ma può vantare comunque un curriculum con tantissimi anni di Serie B1. Sin dalla stagione 2013/14, infatti, Valentina ha militato nella terza serie nazionale, vestendo per ben 4 campionati consecutivi la maglia di Perugia. Anche nelle stagioni successive la nuova centrale di Akademia non si sposterà dall’Umbria, giocando sempre in B1 prima con Sangiustino (dal 2017 al 2019) e poi a Trevi (dal 2019 al 2021). Nell’ultimo campionato, invece, esperienza in Calabria con la maglia di Palmi, squadra incrociata dalla truppa messinese diverse volte in stagione tra preseason e campionato regolare.

Con la Mearini, dunque, il club del Presidente Fabrizio Costantino completa il reparto centrale, formando così un mix di giocatrici giovani ed esperte che sicuramente farà comodo a Coach Breviglieri durante tutto il lungo campionato di Serie A2.

“Sono molto entusiasta per questa nuova e bella esperienza – queste le prime parole della nuova numero 7 della Desi Shipping – È la prima stagione che partecipo a un campionato di serie A e per me è un sogno che si realizza. Ringrazio la società Akademia Sant’Anna per la fiducia data e non vedo l’ora di conoscere compagne, allenatori, staff e società per iniziare questo cammino insieme”.