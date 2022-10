“SONO FELICE DI ENTRARE A FAR PARTE DELLA SQUADRA E DARO' IL MASSIMO PER QUESTA MAGLIA”

Nuovo inserimento per il Messina Volley, che ufficializza l’arrivo in attacco della schiacciatrice Giorgia De Grazia (classe 1996).

L’atleta peloritana ha iniziato a muovere i suoi primi passi proprio nel Messina Volley fra minivolley e under 13, militando successivamente fra le fila della Futura Unrra (under 13), Mondo Giovane (under 16, 18, Serie C e D), Città di Spadafora (Serie D) e Cirt Trinisi (Serie C e D). La banda, oltre a partecipare all’imminente torneo di Serie C femminile FIPAV, ricopre il ruolo di tecnico delle giovani del team del direttore generale Mario Rizzo.

“Sono felice di entrare a fare parte di una squadra già ben amalgamata – commenta il neo arrivo giallo-blu –. Cercherò di dare il mio contributo, dando il massimo, facendo trasparire il mio bagaglio tecnico-tattico, ma anche il mio spirito, il carattere e il modo di affrontare sfide, allenamenti, partite, vittorie e sconfitte che saranno. Molte mie compagne già le conoscevo, ma non in veste di compagne di squadra. Mi sono trovata subito bene in un gruppo abbastanza giovane e sono sicura che affronteremo al meglio il campionato. Cercheremo di migliorare, divertirci e toglierci delle soddisfazioni. Il fatto che io ricopri anche il ruolo di allenatore delle giovani è una responsabilità abbastanza tosta, ma anche stimolante e per questo sono lieta di essere anche un’atleta del Messina Volley in maniera tale da dare più input alle giovani leve, cercando di farli lavorare sempre meglio ed arrivare ad un livello superiore, visto che la società lo permette e per questo spero di riuscire nel mio intento”.