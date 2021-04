Nuovo sopralluogo oggi in Via Don Blasco (a Messina), dell’Assessore Mondello

IL POLITICO HA APPURATO, COME STIA CAMBIANDO LA FISIONOMIA DELLA ZONA

L’Assessore ai Lavori Pubblici Salvatore Mondello ha effettuato stamani un nuovo sopralluogo presso il cantiere della realizzanda Via Don Blasco, al fine di monitorare lo stato dei lavori in corso. Si è potuto constatare come le attività procedano senza indugi, nel rispetto del cronoprogramma previsto.

“Ho appurato, con estrema soddisfazione, – evidenzia l’Assessore – come la fisionomia dell’intera zona stia progressivamente cambiando. Ho esaminato lo stato di avanzamento dei lavori da diverse prospettive e sono ottimista sulla prossima apertura a Messina di una zona rinnovata, funzionale e fruibile, così come la cittadinanza si aspetta. E’ davvero emozionante notare la trasformazione radicale di un quartiere degradato, che viene restituito alla città dopo decenni di incuria e criticità; questa consapevolezza ripaga di tutto il lavoro fatto, degli ostacoli affrontati e superati e dà un senso al lavoro che questa Amministrazione sta facendo, a fianco dei Dipartimenti e di tutte le Istituzioni coinvolte”.

“La logistica della zona in questione rappresenta una potenzialità immensa, da sfruttare al massimo, ottimizzando progetti e risorse. Ed è proprio questo il nostro intendimento, oltre la molla che – conclude Mondello – spinge ogni giorno ad impegnarci per il futuro di Messina”.