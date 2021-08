ALLE ORE 18..., DI OGGI MARTEDI' 3 AGOSTO 2021, IN VIA SBARRE INFERIORI, 371 A REGGIO CALABRIA NEL GIARDINO PROSPICIENTE LA FARMACOPEA IGEA VERRANNO INAUGURATE DUE PANCHINE ROSSE CONTRO LA VIOLENZA SULLE DONNE, NELL'AMBITO DI UNA INIZIATIVA DEDICATA A MARIA ANTONIETTA ROSITANI, CHE ALL'ALBA DEL 12 MARZO 2019 FU OGGETTO DI UN EPISODIO VIOLENTO AGITO IN SUO DANNO DALL'EX MARITO CIRO RUSSO

Nuovo step della campagna #Stopviolenza, promossa dall’Associazione Cult3.0 che viene recepita nel progetto Farmacia per il sociale. Oggi (martedì 3 agosto 2021), infatti, saranno inaugurate, alle ore 18, due panchine rosse contro la violenza nel giardino prospiciente la Farmacia Igea in via Sbarre Inferiori 371 a Reggio Calabria e, contestualmente, verranno collocate le locandine antiviolenza in tutte le farmacie del Gruppo FarmaC’è che si renderanno protagoniste di una campagna di sensibilizzazione e informazione a tappeto.

L’iniziativa antiviolenza è promossa dalla Consulta comunale Città metropolitana, presieduta da Emilia Condarelli in collaborazione con l’assessorato al Welfare, nell’ambito del progetto “Farmacia per il sociale”, realizzato in collaborazione con i farmacisti del gruppo FarmaC’è insieme a numerose associazioni di volontariato operanti nel territorio cittadino. Un’attività di forte valenza, tesa alla creazione di reti di solidarietà e alla promozione delle buone prassi, patrocinata dall’assessorato al welfare e dal delegato all’Arredo urbano del Comune.

L’evento inaugurale cui parteciperanno il vicesindaco Tonino Perna, gli assessori Giuggi Palmenta, Rosanna Scopelliti, Demetrio Delfino e il delegato Massimiliano Merenda è dedicata a Maria Antonietta Rositani, coraggiosa vittima di atroce violenza, che offrirà la sua preziosa testimonianza civile.