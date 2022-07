LO HA SCRITTO IERI 02 LUGLIO 2022 SULLA SUA PAGINA FACEBOOK, GIUSEPPE BEVACQUA IL GIORNALISTA ED EDITORE DEL QUOTIDIANO ON LINE... WWW.VOCEDIPOPOLO.IT... DI MESSINA, PER ANNUNCIARE LA MESSA IN ONDA DELLA SUA TRASMISSIONE

“OCCHIO domenica ore 21, quì”: “Intervista a Pippo Trischitta, in politica dal 1980, prossimo al rientro in Consiglio Comunale grazie alla lista Basile Sindaco”. Lo ha scritto ieri 02 luglio 2022, sulla sua Pagina Facebook, Giuseppe Bevacqua, il giornalista ed editore del quotidiano on line… www.vocedipopolo.it… per annunciare la messa in onda della sua trasmissione.

Bevacqua ha concluso così riportando le parole di Trischitta: “La Destra? A Messina non esiste più! Ecco perché ho scelto di candidarmi con Basile…”!