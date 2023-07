Oggi 08 luglio 2023 durante le ore pomeridiane, il conducente di una Volkswagen T-Roc di colore grigio, mentre percorreva l’autostrada A18 Messina-Catania, in direzione del capoluogo etneo, giunto all’altezza del km 17+300 in corrispondenza dell’agglomerato urbano di Nizza di Sicilia, per cause in fase di accertamento da parte dei poliziotti della Polizia di Stato perdeva il controllo del mezzo terminando la sua corsa ribaltandosi al centro della carreggiata.

E’ ancora poco chiara la dinamica del sinistro, comunque dopo i primi rilievi effettuati da chi di competenza non sarebbe emerso il coinvolgimento di altri veicoli. In zona sono giunti gli agenti del Distaccamento territoriale della Polizia Stradale ed il personale sanitario a bordo di un’ambulanza del 118, i cui membri successivamente alla visita del guidatore hanno disposto il suo trasferimento in Ospedale. Nelle vicinanze del luogo dell’incidente, vi sono stati rallentamenti del flusso veicolare.

Foto…, tratta da… www.messinaindiretta.it!