IL CONTAGIO NELLE SINGOLE PROVINCE E' SUDDIVISO COME VIENE EVIDENZIATO NELL'ARTICOLO

Oggi, 14 settembre 2021, in Sicilia 24 morti, (la Regione comunica che i decessi riportati in data odierna sono avvenuti: 4 il 13 settembre, 10 il 12 settembre, 6 l’11 settembre, 2 il 10 settembre, 2 il 7 settembre) 1.170 guariti e 684 nuovi casi positivi al Coronavirus su 21.800 tamponi processati. Nelle ultime 24 ore in Sicilia è risultato positivo il 3,13% dei tamponi.

Il contagio nelle singole province è così suddiviso:

Catania 206;

Palermo 176;

Messina 149;

Siracusa 64;

Trapani 60;

Enna 48;

Ragusa 28;

Agrigento 28;

Caltanissetta 8.

Il numero dei casi in Sicilia dall’inizio della pandemia è di 290.013 persone su 2.305.682 soggetti sottoposti a test. La percentuale dei positivi sui controllati è del 12,57%. In Sicilia sono state sottoposte a tampone 7,94 persone per ogni positivo.

Il bilancio aggiornato ad oggi in Sicilia è di: