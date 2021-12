Oggi, 19 dicembre 2021, in Sicilia nessun morto (i responsabili della Regione Siciliana comunicano che 49 casi comunicati oggi sono relativi a giorni precedenti il 14 dicembre… i decessi da Coronavirus riportati oggi sono avvenuti: 1 il 18 dicembre, 6 il 17 dicembre, 1 il 27 novembre, 1 il 19 novembre, il 17 novembre), 339 guariti e 1.212 nuovi casi positivi su 26.781 tamponi processati. Nelle ultime 24 ore in Sicilia è risultato positivo il 4,52% dei tamponi.

Il contagio nelle singole province è così suddiviso:

Catania 274;

Messina 242;

Trapani 206;

Palermo 194;

Siracusa 125;

Caltanissetta 107;

Ragusa 61;

Agrigento 28;

Enna 24.

Il numero dei casi in Sicilia dall’inizio della pandemia è di 342.546 persone su 2.878.068 soggetti sottoposti a test. La percentuale dei positivi sui controllati è del 11,88%. In Sicilia sono state sottoposte a tampone 8,4 persone per ogni positivo.

Il bilancio aggiornato ad oggi in Sicilia è di: