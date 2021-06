Oggi…, 20 giugno 2021… in Calabria nessun morto, 90 guariti e 54 nuovi casi al Coronavirus su 1.561 tamponi processati

Oggi in Calabria nessun morto, 90 guariti e 54 nuovi casi al Coronavirus su 1.561 tamponi processati. Nelle ultime 24 ore in Calabria è risultato positivo il 3,45% dei tamponi processati.

Il bollettino della Regione ha fornito anche la provenienza per province dei nuovi casi positivi odierni, che sono così suddivisi:

Il numero dei casi in Calabria dall’inizio della pandemia è di 68.659 persone su 911.859 soggetti sottoposti a test. La percentuale dei positivi sui controllati complessiva è del 7,52%. In Calabria sono stati processati 13,28 tamponi per ogni positivo.

Il bilancio aggiornato ad oggi in Calabria è di:

6.769 (-2) in isolamento domiciliare (98,54%).

11 (=) ricoverati in terapia intensiva (0,16%);

89 (-11) ricoverati in ospedale (1,29%);

I 68.659 casi della Calabria sono così suddivisi nelle 5 Province della Regione:

Reggio Calabria 23.005 casi: 333 morti, 22.165 guariti, 25 in reparto, 5 in terapia intensiva, 477 in isolamento domiciliare;

Cosenza 22.910 casi: 552 morti, 16.679 guariti, 33 in reparto, 4 in terapia intensiva, 5.642 in isolamento domiciliare;

Catanzaro 10.222 casi: 142 morti, 9.619 guariti, 25 in reparto, 2 in terapia intensiva, 418 in isolamento domiciliare;

Crotone 6.547 casi: 100 morti, 6.338 guariti, 6 in reparto, 103 in isolamento domiciliare;

Vibo Valentia 5.543 casi: 92 morti, 5.319 guariti, 4 in reparto, 128 in isolamento domiciliare;