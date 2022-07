Articolo…, tratto da… Agenzia DIRE (www.dire.it).

Oggi 22 luglio 2022 alle 10, alla Camera dei deputati, presso la Sala Matteotti, si è parlato di ‘Madri allontanate dai figli; così la PAS autorizza prelievi coatti’.

Hanno preso parte all’evento Stefania Ascari (deputata del Movimento 5 Stelle); Cinzia Leone (senatrice di Insieme per il Futuro) e Veronica Giannone (deputata di Forza Italia) da sempre impegnate al fianco delle ‘Mamme coraggio’ nelle loro innumerevoli iniziative di protesta e sit in di sensibilizzazione e promotrici di numerose interrogazioni parlamentari.

Nel corso degli ultimi anni sono aumentati in maniera sensibile i casi di bambini allontanati dalla propria famiglia. E’ la giustizia stessa ad autorizzare l’allontanamento basandosi su perizie redatte da consulenti tecnici d’ufficio o per relazioni dei servizi sociali che accusano quasi sempre le mamme che denunciano violenza domestica di PAS, sindrome da alienazione parentale (o Parental Alienation Syndrome), rinnegata dalla scienza come reale patologia e rigettata in più pronunce anche dalla Corte di Cassazione (da ultimo, quella del 24 marzo u.s.), e spesso utilizzata anche con un frasario di sinonimi per ‘sviare’ dalla diagnosi di sindrome. Questi bambini vengono spesso collocati in casa famiglia o presso il genitore di cui hanno paura, tante volte non sono ascoltati dai giudici e vengono sottoposti a trattamenti di “reset” per recuperare forzosamente il genitore cosiddetto ‘alienato’.

Al tavolo hanno partecipeto esperti, avvocati, giornalisti che si occupano del tema da anni. Tra i contributi Fabio Roia (Presidente Vicario del Tribunale di Milano); Vincenza Palmieri (presidente dell’INPEF); Carlo Priolo (avvocato, sociologo, presidente dell’associazione Verità Altre); Donatella Bussolati (avvocata del Foro di Lodi); Sara Fiorino (avvocata del Foro di Bari); Antonio Voltaggio (avvocato cassazionista del Foro di Roma); Domenico Morace (avvocato del Foro di Bologna). Ha partecipato anche l’agenzia di stampa Dire da anni promotrice dell’inchiesta dedicata ‘Mamme coraggio’.