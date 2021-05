ECCO QUANTO HA AFFERMATO IL PRIMO CITTADINO PELORITANO: "IL SENATORE SCHIFANI AMMETTE CHE AVREBBE PREFERITO MUSUMECI COMMISSARIO PER IL RISANAMENTO DELLE BARACCHE DI MESSINA E CERCA DI DIFENDERE L'OPERATO DI QUESTO GOVERNO REGIONALE"

Oggi 29 maggio 2021…, in diretta su Facebook dopo le ore 6.30… il “Tanto per…” del sindaco messinese, Cateno De Luca.

Ecco cosa ha riferito il primo cittadino peloritano: “il senatore Schifani ammette che avrebbe preferito Musumeci commissario per il risanamento della baracche di Messina e cerca di difendere l’operato di questo governo regionale non riuscendo però a declinare un solo ambito dove concretamente Musumeci ed i suoi sodali abbiano lavorato per bene. Nel frattempo il buon Ruggero Razza si prepara a rientrare all’assessorato alla sanità”.

