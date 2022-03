“Oggi conferenza stampa di presentazione al Comune e avvio della mia campagna elettorale per la mia candidatura alle prossime elezioni regionali con la Democrazia Cristiana” [Video]

“Oggi conferenza stampa di presentazione al Comune e avvio della mia campagna elettorale per la mia candidatura alle prossime elezioni regionali con la Democrazia Cristiana”. Lo ha scritto sulla sua Pagina Facebook, il 4 marzo 2022, l’ingegnere Salvatore Merlino riferendosi alla riunione svoltasi nella Sala Ovale del Municipio messinese dopo le 10.00.

Merlino ha aggiunto concludendo così: “presente Pippo Previti, vicesegretario comunale Dc, che ringrazio molto. Ho presentato uno dei miei progetti: rigenerare l’area di Maregrosso, creando un grande Eco Park con i finanziamenti provenienti dell’Europa sulla transizione ecologica. Voglio rendere Messina, più vivibile con spazi per la socialità e creare posti di lavoro. Il mio obiettivo? Far cambiare punto di vista alla miope classe politica per non perdere i numerosi fondi del Pnrr, e far tornare Messina protagonista nei tavoli regionali”.

