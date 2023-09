NELLE CITTÀ, O ANCHE CON FOTO CHE SARANNO INVIATE SUI SOCIAL, TANTI CITTADINI MOSTRERANNO UNA FIACCOLA O CANDELA PER CHIEDERE GIUSTIZIA ANCHE PER I TANTI ANIMALI CHE IN QUESTA ESTATE HANNO VISTO MORTI DRAMMATICHE, MALTRATTAMENTI INGIUSTI O ESSERE STATI VITTIME INNOCENTI DI CRIMINI ORRENDI

Oggi, domenica 10 settembre, 2023 dalle 19.00 nelle piazze italiane e virtuali correrà un flash mob da parte di chi ha cuore i diritti degli animali: #Giustiziaperglianimali. Nelle città, o anche con foto che saranno inviate sui social, tanti cittadini mostreranno una fiaccola o candela per chiedere Giustizia anche per i tanti animali che in questa estate hanno visto morti drammatiche, maltrattamenti ingiusti o essere stati vittime innocenti di crimini orrendi. Si tratta di un flash mob organizzato dal Partito Animalista Italiano, insieme ad altre associazioni animaliste, e che mira a tenere alta l’attenzione dell’opinione pubblica su una situazione oramai drammatica.

“E’ stata un’estate drammatica per gli animali – afferma l’avv. Cristiano Ceriello, presidente del Partito Animalista Italiano – seppure formalmente sono entrati nella nostra Carta Costituzionale come soggetti di diritto, mai come in questi mesi abbiamo riscontrato tanti drammatici crimini e reati contro gli animali, a cui sono seguite denunzie, interventi dei nostri volontari, senza contare le tante segnalazioni che ci arrivano continuamente durante la giornata. Serve per questo farsi sentire, ma non urlando solamente, anzi il nostro grido domenica sarà con una luce che abbia un silenzio assordante e che non si spenga solo il 10 settembre”.

Gli animalisti difatti dalla Toscana accenderanno, a Prato, la prima luce che poi idealmente continuerà in Lombardia, Campania, Sicilia, Lazio, Calabria e nelle altre regioni italiane, oltre che sulle piazze virtuali dei social media, dove saranno pubblicate le foto di chi in piazza, o da casa o dovunque sia, partecipi idealmente con una luce alla manifestazione inviato la propria foto.

Il Partito Animalista Italiano ricorda “come l’evento sia aperto a tutti, a tutte le associazioni ed anche altri movimenti politici. Gli animali e i diritti sono di tutti. Per questo chiedono dalla segreteria organizzativa di contattare la mail… partitoanimalista@gmail.com per info e contatti, appunto per chi volesse organizzare una piazza, un evento anche di poche persone o inviare la propria foto di testimonianza, che andranno tutti sotto l’hastag #GiustiziapergliAnimali”!