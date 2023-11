IN QUESTA EDIZIONE, MESSINA OSPITERÀ PER LA PRIMA VOLTA IL CAMPIONATO MONDIALE, CHE VEDRÀ LA PARTECIPAZIONE DI VENTIDUE NAZIONI, RAPPRESENTATE DA 22 SQUADRE MASCHILI E 11 SQUADRE FEMMINILI, PER UN TOTALE DI 160 ATLETI

Oggi è stato presentato a Palazzo Zanca il Campionato Mondiale di Surf Casting maschile (39esima edizione) e femminile (30esima edizione), un evento sportivo che si terrà dal 5 all’11 novembre: la cerimonia di apertura è prevista per domenica 5 nella suggestiva cornice di Piazza Duomo.

In questa edizione, Messina ospiterà per la prima volta il Campionato Mondiale, che vedrà la partecipazione di ventidue nazioni, rappresentate da 22 squadre maschili e 11 squadre femminili, per un totale di 160 atleti. La cerimonia di apertura sarà un momento di grande spettacolo, con una sfilata che partirà dalla Stazione Centrale di Messina e si concluderà in Piazza Duomo.

L’evento è stato patrocinato dal Comune di Messina e organizzato in collaborazione con la Capitaneria di Porto di Messina e il Demanio Marittimo. È promosso dalla Federazione Italiana Pesca Sportiva e Attività Subacquee (FIPSAS) e organizzato dai Comitati regionali e provinciali FIPSAS della Sicilia. All’incontro con la stampa hanno partecipato rappresentanti della Federazione FIPSAS e dei Comitati locali, tra cui il vicepresidente del settore Pesca di Superficie Stefano Sarti, il presidente del Comitato per l’organizzazione del mondiale e consigliere federale Mariateresa Costanzo e il presidente della sezione provinciale di Catania, Santo Gerardo Leva.

Il sindaco Federico Basile ha dichiarato: “Siamo entusiasti di ospitare il Campionato Mondiale di Surf Casting, che non solo è un evento sportivo di altissimo livello, ma rappresenta anche una straordinaria opportunità per promuovere il nostro territorio in tutte le sue sfaccettature. Il paesaggio mozzafiato lungo lo Stretto offre la cornice ideale per una delle più importanti manifestazioni sportive internazionali. Organizzare un evento di questa portata è un grande successo per Messina, e siamo pronti ad accogliere commissari, tecnici, atleti e tutto lo staff organizzativo. Il Villaggio allestito in Piazza Duomo rappresenta un’ulteriore attrattiva, coinvolgendo scuole e giovani della nostra città”.

L’assessore alle Politiche Sportive, Massimo Finocchiaro, ha aggiunto: “Oltre alla competizione sportiva nelle acque profonde dello Stretto di Messina, questa è anche un’occasione per far conoscere la nostra città a livello internazionale e promuovere il marchio Messina. Gli atleti avranno l’opportunità di visitare luoghi unici e assaporare le nostre eccellenze enogastronomiche. Messina dimostra ancora una volta di essere in grado di organizzare e accogliere eventi di questa portata. Allo stesso tempo, condividiamo con la FIPSAS l’idea di coinvolgere le scuole e i giovani in attività ludico-sportive nel Villaggio di Piazza Duomo, sensibilizzandoli sulla tutela dell’ambiente e promuovendo l’inclusione sociale”.

La cerimonia di apertura si terrà domenica 5 novembre alle ore 16 in Piazza Duomo, con la presentazione delle ventidue nazioni rappresentate da 22 squadre maschili e 11 squadre femminili, per un totale di 160 atleti. Le competizioni si svolgeranno nei campi di gara lungo le coste di Messina, dei suoi Comuni e sulle spiagge di Catania e del suo comprensorio dal 6 al 10 novembre.

Oltre alle competizioni di pesca lungo le spiagge del litorale messinese, sono previsti laboratori didattici nel “Village Sport Fishing” allestito in Piazza Duomo. Questa iniziativa, in collaborazione con la Federazione Italiana di Pesca Sportiva, Attività Subacquee e Nuoto Pinnato, prevede attività didattiche rivolte alle scuole primarie e secondarie di I grado. Gli studenti saranno coinvolti in laboratori tematici che riguardano gli sport acquatici, la cultura dell’acqua e la relazione con il territorio, dalla pianura alla montagna e al mare. Tra le attività proposte ci sono la pesca magnetica, la pesca di precisione, il lancio tecnico e giochi ecologici come “A Caccia di Rifiuti” e “Riportami a Casa”. I laboratori nel Village inizieranno il 5 novembre alle ore 10 e si concluderanno l’8 novembre.

Le scuole, previa prenotazione, potranno partecipare al percorso didattico solo durante le ore antimeridiane, dalle 9 alle 11:45. Nel pomeriggio, l’accesso al Village è gratuito e aperto a tutti, dalle 14:30 alle 17, con un percorso di un’ora. Per informazioni e prenotazioni, è possibile contattare l’indirizzo email didatticasiciliasurf2023@gmail.com e il numero di telefono 3934893218.