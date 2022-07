Oggi, giovedì 7 luglio, a Palazzo Zanca, il Sindaco Federico Basile, il presidente del Consorzio Autostrade Siciliane Francesco Restuccia e il legale Stefano Leone in rappresentanza della società Iniziative Commerciali ITC s.r.l. hanno siglato la convenzione per la realizzazione del nuovo svincolo autostradale a Zafferia sulla Tangenziale di Messina

Oggi, giovedì 7 luglio, a Palazzo Zanca, il Sindaco Federico Basile, il presidente del Consorzio Autostrade Siciliane Francesco Restuccia e il legale Stefano Leone in rappresentanza della società Iniziative Commerciali ITC s.r.l. hanno siglato la convenzione per la realizzazione del nuovo svincolo autostradale a Zafferia. All’incontro erano presenti tra gli altri, il dirigente dell’area tecnica del CAS Dario Costantino e il presidente della società CCR s.r.l. del gruppo Immobiliareuropea spa di Carlo Ignazio Fantola.

“Oggi è stato compiuto un passo importante – ha detto il Sindaco Basile – in quanto siamo in dirittura di arrivo con l’avvio dei lavori per il collegamento autostradale con la ex S.S. 114. Si tratta di un progetto che ho già seguito nella qualità di Direttore Generale e certamente rappresenta quel valore aggiunto nell’ambito di un’opera strategica per la città di Messina in grado di generare sviluppo nel settore commerciale, in un’ottica non soltanto di ricadute in termini occupazionali sia nel settore che nell’indotto economico, ma anche e soprattutto, nella visione globale della realizzazione di opere di urbanizzazione per la riqualificazione della zona sud”.