Oggi…, il totale dei tamponi eseguiti è stato di… 1.131.040 (+2.648)

In Calabria, ad oggi, il totale dei tamponi eseguiti sono stati 1.131.040 (+2.648). Le persone risultate positive al Coronavirus sono 81.037 (+125) rispetto a ieri.

Questi sono i dati giornalieri relativi all’epidemia da Covid-19 comunicati dai Dipartimenti di Prevenzione delle AA.SS.PP. della Regione Calabria.

Territorialmente, dall’inizio dell’epidemia, i casi positivi sono così distribuiti:

– Catanzaro: CASI ATTIVI 220 (23 in reparto, 5 in terapia intensiva, 192 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 10.916 (10.767 guariti, 149 deceduti);

– Cosenza: CASI ATTIVI 1.642 (46 in reparto, 6 in terapia intensiva, 1.590 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 24.841 (24.219 guariti, 622 deceduti);

– Crotone: CASI ATTIVI 377 (12 in reparto, 0 in terapia intensiva, 365 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 7.345 (7.236 guariti, 109 deceduti);

– Reggio Calabria: CASI ATTIVI 2208 (71 in reparto, 7 in terapia intensiva, 2130 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 26.105 (25.731 guariti, 374 deceduti);

– Vibo Valentia: CASI ATTIVI 240 (9 in reparto, 0 in terapia intensiva, 231 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 6.018 (5.922 guariti, 96 deceduti);

– l’Asp di Catanzaro comunica un nuovo soggetto positivo non viene riportato nell’incremento in quanto un soggetto è stato computato nell’ASP di Cosenza;

– l’Asp di Cosenza comunica un solo nuovo caso; il numero totale dei casi è incrementato di 2 unità e non di 1, in quanto è stato registrato il decesso di un paziente ricoverato nel reparto di T.I. dell’AOMD. Due dei quattro decessi comunicati oggi sono avvenuti in precedenza in altra struttura (RSA), entrambi in data 03/09/2021.