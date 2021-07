I TECNICI DELL'AMAM (L'ENTE GESTORE DEL CICLO DELL'ACQUA IN CITTA') STANNO GIA' LAVORANDO PER RIPARARE UN GUASTO ALLA CONDOTTA ‘TRECENTO’

Oggi martedì 27 luglio 2021 a Messina, sono previste possibili interruzioni alla erogazione idrica per un guasto che si è verificato lungo la condotta che distribuisce il prezioso liquido nel territorio cittadino.

I tecnici dell’AMAM (l’Ente gestore del ciclo dell’Acqua in città) stanno lavorando già sulla tubazione ‘trecento’ che serve i villaggi costieri e collinari sino a Faro e potrebbe essere necessario interrompere la distribuzione, per consentire la riparazione in sicurezza.