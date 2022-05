“Oggi Messina è stata teatro di un emozionante arrivo di tappa del Giro d’Italia”. A dichiararlo in un post pubblicato su Facebook, è stato Maurizio Croce candidato sindaco del centrodestra alle Elezioni Amministrative del 12 giugno 2022.

Croce ha aggiunto: “una manifestazione che, dopo più di cento anni, continua ad unire il Paese da sud a nord. Per la nostra città è stata un’occasione importante per mostrarsi al mondo in tutta la sua bellezza naturalistica e paesaggistica, ma anche per esprimere la grande compostezza e l’entusiasmo della sua comunità. Lo sport, nella mia visione, è un veicolo fondamentale per la valorizzazione del territorio”.

