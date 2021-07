Oggi pomeriggio…, verso le ore 16.45 nello stesso punto dove 7 giorni fa è deceduto il 20enne Kevin Costantino… si è verificato un nuovo incidente in via Bonino a Messina

NEL SINISTRO, LE CUI CAUSE SONO IN FASE DI ACCERTAMENTO, SONO RIMASTI COINVOLTI UNA TOYOTA YARIS DI COLORE GRIGIO ED UNO SCOOTER HONDA SH DI COLORE ROSSO

Oggi pomeriggio…, verso le 16.45 nello stesso punto dove 7 giorni fa è deceduto il 20enne Kevin Costantino… si è verificato un nuovo incidente in Via Bonino a Messina.

Il sinistro, le cui cause sono ancora in fase di accertamento, ha visto coinvolte una Toyota Yaris di colore grigio ed uno scooter Honda SH di colore rosso.

Ad avere la peggio come spesso avviene in questi casi il conducente del mezzo a due ruote, che dopo avere impattato contro l’autovettura è stato sbalzato sull’asfalto, riportando lievi feriti, escoriazioni e sicuramente tanta paura. Sul posto gli agenti della sezione radiomobile della Polizia Municipale che hanno effettuato i rilievi per risalire alla dinamica del sinistro e per fluidificare il traffico congestionato dalle lunghe code di auto formatesi a causa dell’incidente.

Foto…, tratta da… www.messinaindiretta.it.