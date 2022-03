“Oggi presento ufficialmente la lista Basile sindaco e i candidati che mi sosterranno in questa sfida per il buon governo della città” [Video]

A SCRIVERLO SULLA SUA PAGINA FACEBOOK..., 'FEDERICO BASILE SINDACO DI MESSINA' È STATO IL CANDIDATO PRESCELTO DAL DIMISSIONARIO CATENO DE LUCA LO SCORSO 15 FEBBRAIO, IN OCCASIONE DELLA PRESENTAZIONE ALLA SALA MONSIGNOR FASOLA DI VIA SAN FILIPPO BIANCHI... IN VISTA DELLE ELEZIONI AMMINISTRATIVE DEL PROSSIMO MESE DI MAGGIO

“Oggi presento ufficialmente la lista Basile sindaco e i candidati che mi sosterranno in questa sfida per il buon governo della città”. Lo ha scritto Federico Basile, il candidato a primo cittadino scelto dal dimissionario Cateno De Luca il 15 febbraio 2022, sulla sua Pagina Facebook ‘Federico Basile Sindaco di Messina’ dopo le 10.20 di oggi 12 marzo 2022… in occasione dell’incontro di presentazione alla Sala monsignor Fasola di via San Filippo Bianchi… in vista delle Elezioni Amministrative del prossimo mese di maggio.