Oggi sabato 21 gennaio 2023, a partire dalle ore 9,00 sono proseguiti i lavori dell’VIII° Congresso Provinciale della Cgil di Messina tenutosi da ieri presso l’Arsenale della Zona Falcata: nella mattinata gli interventi delle delegate e dei delegati, del segretario della Cgil Sicilia Ignazio Giudice… alle 9,30 è arrivato il segretario generale Maurizio Landini che ha partecipato alla seconda giornata congressuale.

“Il lavoro crea il futuro”, pace, sviluppo, sostenibilità, giustizia sociale, uguaglianza, sono le parole che accompagnano il Congresso che si celebra dopo 200 assemblee congressuali di base che hanno coinvolto lavoratrici e lavoratori, pensionate e pensionate sui documenti congressuali, sulle tematiche al centro dell’azione sindacale e dopo i congressi delle categorie che hanno registrato dibattito e confronto sulle problematiche delle diverse realtà lavorative, sulla condizione di giovani e anziani, sugli investimenti e gli interventi da mettere in campo.

Le dichiarazioni del segretario Provinciale messinese della Cgil Pietro Patti

“Il lavoro crea il futuro soprattutto nel territorio messinese dove per mancanza di opportunità, precarietà, bassi salari, i giovani sono costretti ad andare via”, dice il segretario generale della Cgil Messina Patti.

“Il Congresso – aggiunge – oltre ad essere un importante momento per l’organizzazione, di confronto e condivisione, rappresenta un’ulteriore occasione di approfondimento sulle tematiche del lavoro e dello sviluppo. Arriviamo alla conclusione di questo percorso congressuale dopo una fase di discussione e coinvolgimento in tutte le realtà lavorative del territorio con al centro i temi del lavoro ed anche i temi sociali, un territorio particolarmente segnato dalla crisi pandemica che vive, come le realtà del Sud, una condizione difficile in cui precarietà, disoccupazione giovanile, povertà e disuguaglianze aumentano. La Svimez drammaticamente ci segnala come la Sicilia, Messina, sprofondano. Un allarme che deve essere colto dai governi, dalla politica. Guardiamo ai prossimi mesi con attenzione, agli interventi strutturali per lo sviluppo, alle vocazioni e ai percorsi di transizione ecologica, all’utilizzo dei fondi del Pnrr”.

Gli obiettivi dopo la celebrazione di questa Assise

Dal Congresso Cgil Messina saranno rilanciate le rivendicazioni e le proposte del sindacato. A conclusione della due giorni, vi è stata l’elezione degli organismi direttivi, del segretario generale della Cgil Messina.

Le affermazioni del segretario nazionale della Cgil Maurizio Landini

“Questo governo ha già dato molti segnali non condivisibili. Per noi, occorre combattere la grande evasione fiscale e le grosse rendite, tutelare tutti i lavoratori, con un nuovo Statuto che rimedierebbe ai disastri fatti dai governi di destra e di sinistra, puntare davvero sullo sviluppo con al centro il Mediterraneo. E, invece, si attacca chi ha il reddito di cittadinanza, una misura che difendiamo e che è stata preziosa in questi anni per tutelare chi è in difficoltà. Non ha funzionato, invece, la creazione di posti di lavoro e quella va sganciata dal Rdc. Occorrono misure straordinarie per fare ripartire l’economia al sud. I fondi europei del Piano nazionale ripresa e resilienza sono fondamentali e una politica industriale va combinata con politiche dirette a migliorare la qualità della vita”.