Oggi si celebra la Giornata Nazionale contro il bullismo e il cyberbullismo: “È una data importante perché rappresenta un’occasione per riflettere su un fenomeno ancora troppo diffuso e soprattutto su quali possano essere gli strumenti per impedire che episodi di prevaricazione continuino ad accadere”. A scrivere questo sulla sua Pagina Facebook lo scorso 7 febbraio 2022 in occasione della citata ricorrenza, è stata l’assessore all’Istruzione del Comune di Reggio Calabria, Lucia Anita Nucera.

La Nucera ha proseguito: “è importante permettere ai ragazzi di imparare a riconoscere le forme di bullismo/cyberbullismo e sapere come difendersi. È necessario guardare soprattutto i dati che sono disarmanti e che la pandemia ha certamente contribuito ad accentuare. Bullismo e cyberbullismo rimangono una delle minacce più temute tra gli adolescenti, dopo droghe e violenza sessuale. Ragazzi e ragazze non si sentono al sicuro sul web e, dopo il cyberbullismo, è il fenomeno del revenge porn a fare più paura, soprattutto tra le ragazze”.

Ha concluso così la Nucera: “questo, ci deve spingere ancora di più a mantenere alta l’attenzione e stare vicino ai ragazzi affinché non si sentano mai soli nel dover affrontare il disagio legato ad episodi di bullismo e cyberbullismo. Occorre continuare ad informare i giovani sui rischi del web e su come essi possono difendersi attraverso tutte le forme di prevenzione possibile”.