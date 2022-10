Oggi sono 13 anni dalla tragedia di Giampilieri, Scaletta Zanclea ed altre zone limitrofe a sud di Messina: “Qualcuno, stasera, in qualche Paesino poco distante, trova anche il coraggio di festeggiare”. A sottolinearlo nella mattinata odierna sulla sua omonima Pagina Facebook, è stato l’ex consigliere comunale di Palazzo Zanca Salvatore Sorbello.

Sorbello ha aggiunto: “vergognatevi! Il sindaco di Fiumedinisi abbia il garbo istituzionale di non autorizzare alcuna festa in piazza. Fatevela a casa vostra! Oggi tutti i paesi della provincia di Messina sono uniti nel ricordo della tragedia dei nostri concittadini. Il sindaco della Città Metropolitana di Messina Basile, non si permetta di andare lì perché non c’è nulla da festeggiare”!