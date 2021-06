Oggi un elicottero AB 412 in servizio presso il Reparto Volo dei Vigili del Fuoco di Catania è intervenuto in località Taormina per soccorrere uno scooterista vittima di un incidente stradale, il ragazzo un 17enne ivoriano dopo avere perso il controllo del suo scooter, per cause ancora in fase di accertamento, è precipitato in un burrone finendo in un punto impervio.

L’infortunato dopo essere stato raggiunto dall’elisoccorritore è stato dapprima imbracato e successivamente issato a bordo del velivolo con l’ausilio del verricello. Trasportato in gravi condizioni al Policlinico di Catania è stato assicurato alle cure dei sanitari. Intervenuto personale SAF del Comando Provinciale di Messina, del Distaccamento di Taormina e personale SAPR dalla sede di Palermo. Sul posto anche personale sanitario e delle Forze dell’ordine.

Foto…, tratta da… www.messinaindiretta.it.