“Oggi voglio ricordare il Dottor Domenico Biscardi, non solo un grande professionista, ma anche un grande amico e un grande uomo”. Sono queste le odierne parole, pubblicate in un post su Facebook dal magistrato (di Polistena ma messinese di adozione) sospeso e presidente dell’Associazione ‘L’Eretico’, Angelo Giorgianni.

Giorgianni…, ha aggiunto: “l’onore di averlo conosciuto e di aver lavorato insieme a lui sono per me motivo di orgoglio. La sua morte è un lutto internazionale, un lutto per tutti i cittadini del mondo. La sua dipartita è una perdita incommensurabile per la ricerca internazionale e per il fronte di resistenza globale. Che Dio ci aiuti in questo delicato momento. Ti ricorderò sempre… Tu amante della Verità, tu che non ti sei mai accontentato delle frivole menzogne che ci sono state dette, il valore della tua ricerca e del tuo impegno rimarrà con tutti noi”.

Ha concluso così Giorgianni: “ce lo siamo promesso più volte che nulla ci avrebbe fermato e fedele a quella promessa andremo avanti senza se e senza ma, onorando la tua memoria con il nostro impegno per la ricerca della verità. E domani fedele all’appuntamento che ci eravamo dati sarò in trasmissione certo che anche tu ci sarai con noi e continuerai a guidarci nella ricerca della Verità. Ti salutano, ti onorano e pregano per te i cittadini di quel nuovo mondo che avresti voluto vedere. Amico caro, ci mancherai”.