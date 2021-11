“Ogni giorno è 25 novembre” è il titolo e fil rouge delle iniziative promosse dal Comitato Pari Opportunità presieduto da Cettina Miasi di concerto con l’Ordine degli avvocati di Messina, guidato da Domenico Santoro, in occasione della Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne.

Si comincia mercoledì 24 novembre: alle ore 16 nel Dipartimento Cultura e servizi si terrà una tavola rotonda alla quale prenderanno parte tutte le presidenti dei nove Centri antiviolenza di Messina e provincia. Verrà fatto il punto sul fenomeno della violenza di genere nell’area metropolitana messinese, sui diritti e sulle tutele in generale contro ogni forma di violenza e in particolare su quella di genere, mettendo a confronto le esperienze delle varie associazioni coinvolte e si accenderanno i riflettori sulle prossime iniziative da mettere in campo per contrastare i numeri sempre più preoccupanti di femminicidi e atti criminali.

Dopo i saluti istituzionali della presidenza dell’Ordine e l’introduzione a cura della Miasi, interverranno: Maria Gianquinto di CEDAV Onlus – Messina; Angela Salvo di Una di Noi Onlus – Villafranca Tirrena; Giulia Carmen Fasolo della Rete Nazionale Antiviolenza Frida Kahlo – sez. Barcellona Pozzo di Gotto; Maria Grazia Giorgianni di Pink Project – Capo d’Orlando; Cettina La Torre di Al tuo Fianco onlus – Roccalumera; Tina Camuto di La Clessidra – San Piero Patti; Cettina Restuccia di Evaluna Onlus – Messina e Gaggi; Maria Celeste Celi del CirsME Onlus – Messina; Maria Andaloro di Posto Occupato. Sarà possibile seguire l’incontro (valido 2 crediti formativi), moderato dalla componente del CPO dell’Ordine Maria Adelaide Merendino, anche su piattaforma Zoom e in diretta Facebook sulla pagina dell’ente.

Parteciperanno anche gli altri componenti del CPO: la segretaria Carmela Spadaro, Maria Isabella Celeste, Maria Pagano, Giuseppe Magrofuoco e Rita Carbonaro.

Si prosegue giovedì 25: alle ore 12 nell’atrio del Palazzo di Giustizia di Messina, il CPO dell’Ordine promuoverà una lettura di brani sul tema della violenza contro le donne a cura dell’attrice Giovanna Battaglia e distribuirà fiocchetti rossi a spilletta, simbolo del contrasto alla violenza di genere, che saranno indossati da avvocati, giudici, personale del Tribunale e utenti pronti a partecipare liberamente per dare un segnale di unione delle persone nella lotta contro la violenza, soprattutto da parte di chi lavora nel comparto giustizia.

Per tali ragioni sono stati invitati a partecipare il presidente della Corte di Appello Michele Galluccio, il procuratore generale della Repubblica presso la Corte di Appello Vincenzo Barbaro, le presidenti del Tribunale Marina Moleti, del Tribunale per i Minorenni Maria Francesca Pricoco e del Tribunale di Sorveglianza Francesca Arrigo, oltre ai colleghi presidenti delle sezioni civili e penali del Tribunale e della Corte di Appello.