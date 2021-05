“Ognuno è libero di scegliere da che parte stare, purchè non vada a ledere la vita altrui oltrepassando i limiti consentiti dal rispetto”. A scrivere questo oggi su Facebook, è stata Piera Maggio, mamma di Denise Pipitone, la bimba di 4 anni scomparsa da Mazara del Vallo (TP) l’1 settembre del 2004.

La Maggio ha aggiunto e terminato così: “non vogliamo vendetta, tanto meno odio. Vogliamo soltanto verità e Giustizia per Denise! Pare questo, qualcuno ancora non l’abbia compreso. Da vittime ci vorrebbero far passare per carnefici”.

