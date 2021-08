HA SCRITTO COSI', IERI SU FACEBOOK, IL PRESIDENTE DELLA REGIONE SICILIANA NELLO MUSUMECI PER COMMENTARE LA SUA INTENZIONE DI ESTENDERE UN PROVVEDIMENTO DI NATURA ORDINATORIA IMPEDENDO L'ACCESSO NEGLI UFFICI PUBBLICI AI NON VACCINATI SPROVVISTI DI GREEN PASS E PREVEDENDO L'USO DELLA MASCHERINA ANCHE ALL'APERTO QUALORA NON SIA POSSIBILE ASSICURARE IL DISTANZIAMENTO

“Oltre il novanta per cento dei ricoverati in terapia intensiva riguarda persone non vaccinate, numeri altissimi anche nei reparti di degenza ordinaria. Il protocollo per le cure domiciliari, così come avevamo promesso, è stato già approvato dal Comitato tecnico scientifico, ma non è possibile fare finta di niente”. Ha scritto così, ieri su Facebook, il presidente della Regione Siciliana Nello Musumeci per commentare la sua intenzione di estendere un Provvedimento ordinatorio e restrittivo impedendo l’ingresso negli Uffici pubblici a chi non è vaccinato… prevedendo nuovamente l’uso della mascherina anche all’aperto ove non sia possibile mantenere il distanziamento.

Musumeci ha aggiunto e concluso: “non è possibile pensare che i comportamenti individuali e i mancati controlli possano essere concausa di un calo di attenzione. Questa ordinanza individua adeguate misure di protezione per la limitazione del contagio e per favorire una sempre maggiore vaccinazione tra tutti i cittadini. Potremmo vivere un Ferragosto sereno e un’estate tranquilla e dare sicurezza ai nostri concittadini. Serve, però, un maggiore senso di responsabilità da parte di tutti, ma soprattutto di quella minoranza che questo senso di responsabilità lo ha smarrito”.