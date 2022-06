“Omero è stato anche qui”…, per la regia di Giovanna Manetto è un’opera tratta dal romanzo di Nadia Terranova

“Omero è stato anche qui”

È un’opera tratta dal romanzo di Nadia Terranova con Giovanni Cundrò, Lavinia Crisafulli, Giovanni Miano, Ambra Visicaro, Francesco Foti, Annamaria Cannatelli, Davide Vinci, Donatella Alibrandi, Mariacristina Cosenza, Rosy Accardi, Carmen Accardi, Andrea Coglitore, Alfio Barbagallo, Filippo Ammendolea, Michele Rizzo, Aurora Grasso, Mariarita Andronaco, Roberta Falliti, Alessandro Samiani, Vincenzo Ferrara, Adele Varacalli, Citty Marletta, Nicola Salvo e con la partecipazione straordinaria di Dario Tomasello e Paolo Pizzimento costumi di Marilena Pantò e Augustina Repici assistente alla regia Federica Giglia adattamento e regia Giovanna Manetto produzione Compagnia Volere Volare Il progetto di laboratorio teatrale tenuto da Giovanna Manetto ha come scopo l’inserimento e l’integrazione di ragazzi diversamente abili. Il teatro inteso come “terapia”, come “formazione”, come “espressione del corpo e del linguaggio.

Il laboratorio è svolto all’interno del Teatro Vittorio Emanuele da 3 anni. Un percorso che diviene, anche il luogo in cui vengono promosse abilità “differenti” ma non per questo inferiori, viste nella dimensione protetta e accogliente del Teatro stesso. Tutto ciò ha il fine di creare uno stimolo fondamentale all’espressione della creatività personale. Creatività pura e immediata. Creatività volta all’insegnamento non impositivo, che cerca di sgretolare pian piano i blocchi psicofisici che la società frequentemente frappone nel percorso di realizzazione delle peculiari personalità individuali. Grazie anche a un vero e proprio processo di integrazione tra soggetti diversamente abili e soggetti normoabili, il concetto di distinzione e quello di limite (che in ambito teatrale non esistono) si annullano, perché ciò che nella realtà può sembrare “diverso” a teatro diventa “speciale”.

Lo spettacolo finale (scritto dalla regista Giovanna Manetto) quest’anno sarà ispirato, in accordo con la scrittrice messinese, al libro di Nadia Terranova “Omero è stato qui”. I giovani attori “speciali”, saranno i protagonisti di quelli che sono I miti e leggende della nostra città.

La suddetta rappresentazione teatrale, avverrà presso il Teatro Vittorio Emanuele di via Giuseppe Garibaldi a Messina, sabato 11 giugno alle ore 21.00