Omicidio di Bolzano, Benno ha confessato: a “Chi l’ha visto?”, in onda oggi, mercoledì 10 marzo, con inizio alle 21.20 su Rai3, fino alle 24.00 e condotto come sempre da Federica Sciarelli, tutte le novità con servizi e collegamenti.

Inoltre la morte di Lucia Raso, caduta inspiegabilmente dalla finestra della casa del suo fidanzato: continua con nuove testimonianze lo scontro fra Christian e i suoi due coinquilini.

Chi sta dicendo la verità? A “Chi l’ha visto?” anche la scomparsa di Marcella Basteri, mamma del cantante Luis Miguel, che negli anni ‘80 aveva spopolato in Italia.

La cugina del cantante messicano racconta in esclusiva come la Basteri, un giorno parte da Massa perché deve raggiungere la Spagna, ma di lei da quel momento non si sa più nulla. Qualcuno dice che è in Argentina ed è viva, sarà proprio così? E naturalmente gli appelli, le richieste di aiuto e le segnalazioni di persone in difficoltà.