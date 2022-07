“Onore a Michelle Bonev (qui… https://www.ilfattoquotidiano.it/2013/10/18/berlusconi-michelle-bonev-pascale-e-lesbica-sanno-tutti/747811/amp/?fbclid=IwAR3BiAlstDP-hB0BsRAGmV1lO2tqA7Dgleg3RFvK4Em7BiolOo_B9Cak_9c… intervistata da Francesca Fagnani) che pagò carissimo l’aver detto la verità su Francesca Pascale già dieci anni fa”. Lo ha scritto in un Post pubblicato oggi 02 luglio 2022 sulla sua Pagina Facebook, Mario Adinolfi giornalista romano e fondatore de ‘Il Popolo della Famiglia’!

Adinolfi ha aggiunto questo e concluso così: “solo in questi tempi infami una persona così può dominare le paginate dei giornali con un -matrimonio- che non lo è, con una signora di 21 anni più vecchia di lei dopo aver spremuto un ottuagenario che non ha saputo sottrarsi al ridicolo. Una prece per Silvio e i suoi 20 milioni versati sotto ricatto”.