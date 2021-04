Open day all’Hub…, presso la ex Fiera di Messina: sono state appena 17 le dosi di Astrazeneca somministrate

“E’ il momento di premere il piede sull’acceleratore, la sola arma che abbiamo contro il Covid per un ritorno alla normalità”. E’ l’appello della Regione in un video-spot che invita ad aderire alla campagna di vaccinazioni in Sicilia.

L’operazione open weekend per i vaccini, partita ieri, continuerà per tutto il fine settimana. Sono 875 i vaccini somministrati ieri all’Hub in Fiera. Solo 17 di Astrazeneca, 853 Pfizer e 5 Moderna. Poche le persone che si sono presentate a Messina pur avendo la possibilità di andare senza prenotazione.

Da ieri, 22 aprile e fino a domenica 25, avranno ancora l’occasione di andare a vaccinare senza prenotazione tutti i cittadini dai 60 ai 79 anni, sia senza patologie (saranno vaccinati con AstraZeneca) sia con patologie che, in base a valutazione del medico, rendano la persona estremamente vulnerabile (saranno vaccinati con Pfizer o Moderna).