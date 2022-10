“Ora in onda su #Radio #Libertà POTERE AL POPOLO – Sammy Varin – Andrea Depalo – #BambiniStrappati – Andrea Anservini – Denise Barone del 06 – 10 – 2022” [Video]

LO HANNO SCRITTO IN DATA ODIERNA..., SULLA PAGINA FACEBOOK DELL'EMITTENTE RADIOFONICA MILANESE E LOMBARDA

“Ora in onda su #Radio #Libertà POTERE AL POPOLO – Sammy Varin – Andrea Depalo – #BambiniStrappati – Andrea Anservini – Denise Barone del 06 – 10 – 2022”. Lo hanno scritto in data odierna…, sulla Pagina Facebook dell’emittente radiofonica milanese e lombarda.

Così hanno proseguito i redattori nel testo: “di giovedì alle 13.00 trattiamo il tema disabilità, con il sempre presente problema delle barriere architettoniche che non permettono di accedere neppure…! Al Parlamento Europeo! Poi alle 13.30 c’è lo spazio dedicato ai nostri bambini, troppo spesso sottratti ai genitori senza valide motivazioni… in Piemonte il DDL -Allontanamento zero- accende lo scontro tra maggioranza e opposizione. Poi largo alle notizie dai Territori, con 2 autori che meritano attenzione”!