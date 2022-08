I NUOVI INGRESSI ENTRANO QUINDI A FAR PARTE DI UN GRUPPO AL CUI INTERNO VI SONO..., ANTONIO LAMBERTO EX CONSIGLIERE COMUNALE E PAULOS GEORGIADIS

Ora Sicilia si espande nella provincia tirrenica messinese: aderiscono al movimento di stampo regionalista – fondato dal parlamentare regionale Luigi Genovese – ben cinque esponenti molto noti dell’ecosistema politico-amministrativo del comune di Villafranca, tra cui l’ex sindaco, Matteo De Marco, le due assessore in carica, Gianfranca Alessi e Barbara Di Salvo, il consigliere comunale Andrea Alizzi e infine Salvatore Puglia, attualmente – come l’ex sindaco De Marco – esperto del Comune di Villafranca. I nuovi ingressi entrano quindi a far parte di un gruppo di cui fanno già parte Antonino Lamberto, ex consigliere comunale, e Paulos Georgiadis.

«Rivendichiamo con orgoglio – dichiarano in una nota congiunta i cinque nuovi ingressi – la nostra scelta di adesione ad un progetto che, siamo certi, continuerà ad evolversi dopo essersi affermato come prima forza del centrodestra alle recenti amministrative del Comune di Messina, con la prospettiva che possa radicarsi ulteriormente in tutta la nostra provincia e parallelamente sul territorio regionale. In questo quadro, siamo convinti di poter avviare e solidificare nel tempo, grazie alla serietà e all’impegno dell’onorevole Genovese, un’indispensabile connessione tra il livello politico-amministrativo regionale e quello locale, così da poter garantire alla comunità che rappresentiamo un’interlocuzione costante, necessaria per interpretare al meglio le istanze del nostro territorio all’interno della futura Assemblea Regionale Siciliana».

«Nel corso della recente campagna elettorale – concludono i firmatari della nota – abbiamo sostenuto con convinzione, lealtà e determinazione il sindaco Giuseppe Cavallaro, al fianco del quale intendiamo instradarci, in un momento storico particolarmente complesso ma ricco di opportunità, su un sentiero di azioni condivise che mirino, con priorità assoluta, allo sviluppo socio-economico di Villafranca Tirrena».