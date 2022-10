IL VIA PER LE COMPONENTI DELLA SQUADRA..., SARA' IL 30 OTTOBRE 2022 A SOVERATO IN CALABRIA

Ormai scatta il conto alla rovescia per la Desi Shipping Akademia Messina che, dopo diverse settimane di lavoro intenso tra sala pesi e palazzetto, adesso vede avvicinarsi il giorno del tanto atteso esordio nel campionato di Serie A2.

La squadra in questa fase di pre-season ha lavorato in maniera incessante agli ordini di Coach Breviglieri che, in queste prime settimane trascorse sul parquet del Palazzetto Polivalente della Cittadella Sportiva Universitaria, ha cercato di trovare i giusti equilibri in campo, impartendo alle ragazze i propri dettami di gioco. Oltre agli allenamenti, in questi ultimi giorni si sono anche intensificate le “uscite” al fine di far trovare alle atlete di Akademia il ritmo gara e, soprattutto una certa continuità. Ai primi allenamenti congiunti contro Terrasini e Santa Teresa, si sono aggiunti anche quelli con Soverato, squadra in casa della quale la Desi esordirà in campionato il prossimo 23 ottobre, e contro Marsala (prossimo avversario nel debutto casalingo del 30 ottobre), incontrata sabato scorso ad Agrigento e che la squadra del Presidente Fabrizio Costantino ospiterà sabato prossimo tra le mura amiche dell’impianto sportivo universitario di Viale Palatucci. Proprio al polivalente della Cittadella Sportiva, tra l’altro, in questi giorni si sta ultimando anche la posa del taraflex “rosa” ufficiale della Lega Pallavolo: un altro bel colpo d’occhio importante per assicurare uno spettacolo imperdibile.

“Stiamo cercando a trovare la giusta sintonia all’interno del campo – cosi analizza queste ultime settimane di lavoro Margherita Muzi, confermata ufficialmente capitano della Desi Shipping Akademia Messina per la seconda stagione consecutiva – le amichevoli servono proprio a questo e noi, piano piano, stiamo trovando la nostra strada. Le settimane che ci separano dal via adesso sembrano poche, ma i giorni di lavoro sono molti quindi abbiamo il tempo necessario per sistemare le ultime cose, prima di partire”.

Prima esterna contro Soverato, dunque, e la domenica successiva il debutto casalingo contro Marsala: un derby siciliano alla prima storica in casa per Messina sicuramente ha un fascino in più. “Pensare al 30 ottobre mi emoziona molto – continua il capitano di Akademia – Spero che i messinesi si avvicinino a questo piccolo mondo della pallavolo, ma sopratutto allo spettacolo della serie A2 che, dopo ben 23 anni, è tornato a Messina. Sicuramente siamo una squadra che ha bisogno del sostegno del pubblico quindi invito tutti, appassionati e non, a venirci a trovare con trombette e tamburi per sostenerci! Il pubblico al nostro fianco diventerebbe la nostra “arma segreta” e, sicuramente, ci spingerebbe a fare di più e meglio. Speriamo, quindi, che in tanti sottoscrivano l’abbonamento e che ci vengano a sostenere dal vivo.

Sarà attiva fino al 29 ottobre 2022 la campagna abbonamenti “Messina, adesso tocca a te!”: il modo migliore per seguire tutte le partite casalinghe di campionato della Desi Shipping. Tante le promozioni attive come la promo famiglia e la scontistica del 50% per i ragazzi/e dai 13 ai 17 anni e per tutti i tesserati FIPAV.

Gli abbonamenti potranno essere sottoscritti online oppure presso i punti vendita autorizzati Posto Riservato.

La campagna abbonamenti è attiva all’indirizzo: